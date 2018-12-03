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تفاصيل لقاء وزير الدفاع بنظرائه اليوناني والقبرصي والفرنسي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:48 م
الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
محمد إبراهيم
التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بفلورانس بارلي، وزير الدفاع الفرنسي، وبانوس كامينوس، وزير الدفاع اليوناني، وسافاس إنجيليدوس وزير الدفاع القبرصي، على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض (EDEX – 2018 )، المنعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وناقش القائد العام مع الوزراء أهم المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون العسكري مع كل من فرنسا واليونان وقبرص.

وأعرب الوزراء عن سعادتهم بالإعداد والتنظيم الجيد للمعرض الذى يعد من أهم الملتقيات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على عمق العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدول المشاركة بالمعرض ومصر نظرًا لمكانتها الإقليمية والدولية.

كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يونج هونج وزير برنامج إدارة الاحتياجات الدفاعية لدولة كوريا الجنوبية والفريق محمد فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية والسيد ايفانجلوس أبوستولاكس رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع اليونانية والفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية،ـ خلال زيارتهم لمعرض EDEX – 2018.

وناقش رؤساء الأركان سبل دعم المجالات العسكرية والأمنية معربين عن تطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون والتكامل فى مختلف المجالات.

وحضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المصاحبة لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان.
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