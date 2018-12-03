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أخبار العالم

ترامب يكشف عن قمة محتملة مع بوتين وشي جين بيج

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:05 م
على صالح
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، عن أنه سيجري محادثات في وقت ما في المستقبل مع الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لوقف سباق التسلح العالمي المكلف.

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين «أنا متأكد من أنه، في وقت ما في المستقبل، سيبدأ الرئيس شي وأنا، مع الرئيس الروسي بوتين، في الحديث عن وقف ذي مغزى لما أصبح يطلق عليه حاليا سباق التسلح الرئيسي الذي لا يمكن السيطرة عليه.

وأضاف: «أنفقت الولايات المتحدة نحو 716 مليار دولار دولار هذا العام... جنون!»

وأكد بيان تلاه إعلان ترامب في وقت سابق إنه كان لقاء «غير عادي» مع الزعيم الصيني شي جين بينج في الأرجنتين، قائلا: إن اجتماعي في الأرجنتين مع الرئيس الصيني شي هو أمر استثنائي، والعلاقات مع الصين حققت قفزة كبيرة إلى الأمام!»

وتابع: «أشياء جيدة جدا ستحدث، نحن نتعامل بقوة كبيرة، ولكن الصين لديها الكثير لتكسبه إذا عند اكتمال الصفقة».

وفي تعليق إضافي على علاقته بزعيم الصين، قال ترامب، إنه وشين جين بينج كانا الوحيدان اللذين يمكن أن يؤديان إلى تغيير إيجابي كبير في التجارة وإلى أبعد من ذلك بكثير.
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