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كاميرا صدى البلد داخل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:15 م
صدى البلد
كريم الخطيب - محمد إبراهيم
تجولت كاميرا "صدى البلد"، داخل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"‬، بمركز مصر للمعارض الدولية، "إيديكس 2018"‬ لرصد المنتجات المعروضة داخل المعرض بمشاركة العديد من الدول.

يشارك في معرض "إيديكس 2018"‬، 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدى 3 أيام، ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.

ويتضمن المعرض أعمال التطوير والتحديث الهائلة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية لتطوير مركز السوق المصري في تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية، والتي تعتبر جزءا من خطة مصر في مكافحة الإرهاب، ومنع المخاطر التي تهدد أمن الدولة بل وتمتد هذه الجهود إلى دعم الخطط العالمية لتحقيق الأمن والاستقرار للدول.

ويشهد المعرض مشاركة دولية وإقليمية واسعة من الشركات العالمية والمصرية المتخصصة في هذا المجال، حيث يعد منصة عالمية لعرض أحدث المنتجات العسكرية لـ41 من الدول المشاركة، وآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية في العالم.

ويعد معرض الدفاع والتسليح "إيديكس 2018"‬، الأول في منطقة شمال ووسط إفريقيا، ويستمر حتى الخامس من ديسمبر، بمشاركة 10 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان، إضافة إلى 8 وزراء إنتاج حربي.

كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب عرض قطع تعرض للمرة الأولى كعلامة للصناعات العسكرية المصرية من إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم معرض"إيديكس 2018"‬ للدفاع والتسليح، والذي تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، وبمشاركة كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتفقد الرئيس المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والتسليح إيديكس 2018 واستمع لشرح تفصيلي لأجنحة المعرض وما تحويه من معروضات. وأثنى الرئيس، أمام الوفود الأجنبية ، على إحدى العربات "الهامر" المعروضة واستخداماتها في محاربة الإرهاب في سيناء، قائلًا: "الهامر لينا تعامل معها منذ سنوات طويلة..وبنحارب بها الإرهاب فى سيناء".
كاميرا صدى البلد داخل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018
كاميرا صدى البلد داخل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018
كاميرا صدى البلد داخل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018
كاميرا صدى البلد داخل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018
كاميرا صدى البلد داخل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018
كاميرا صدى البلد داخل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018
كاميرا صدى البلد داخل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018
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