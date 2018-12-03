أحمد موسى: قطر مرهونة لـ تركيا 99 سنة وتميم انسحب من الأوبك بطلب من أردوغان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا سترسل 25 ألف عسكري إلى قطر، وفقا للاتفاقية المبرمة بين تركيا وقطر، موضحا أن الجيش القطري مرتزق ومجنس وعدده 12 ألف عسكري.



وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "تميم سعيد ببيع قطر لأردوغان، ولو تميم راجل يعطي الجزيرة نص الإتفاق المبرم مع تركيا وعرضه على الرأي العام في قطر".



وتابع: "الـ7 اتفاقيات المبرمة بين تركيا وقطر يرهن الدوحة لتركيا لمدة 99 سنة، وستسيطر تركيا على كافة ثورات قطر، وتضع يده اعلى البترول والغاز"، مضيفا:" انسحاب قطر من منظمة الأوبك جاء بناء على طلب من تركيا والديكتاتور أردوغان".

