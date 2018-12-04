ترامب يؤدي التحية العسكرية أمام جثمان بوش الأب.. فيديو

أدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، التحية العسكرية أمام جثمان الرئيس الأسبق، جورج بوش الأب، الذي توفي، الجمعة، عن عمر ناهز 94 عاما.



ووصل جثمان الرئيس الـ41 للولايات المتحدة، مساء الاثنين، في العاصمة واشنطن، ملفوفا بالعلم الأمريكي؛ استعدادا لحفل تكريم وطني رسمي.



ومن المقرر أن يلقي نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، كلمة في التكريم الرسمي تحت قبة الكابيتول، حيث سيتم تكريم "بوش" الرئيس الوحيد الذي تولى ابنه الرئاسة في حياته، لمدة 4 أيام في واشنطن، وفي تكساس، حيث سيدفن، بعد غد الخميس.





