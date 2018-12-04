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محافظات

مصرع طفلة صدمها قطار ركاب بسوهاج

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:34 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
خالد رياض
استقبل مستشفي جرجا المركزي بسوهاج، طفلة جثة هامدة أثر اصطدام قطار ركاب بها اثناء لهوها علي شريط السكة الحديد.

تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا باصطدام القطار رقم 733 ركاب "قنا – سوهاج" بالطفلة "شهد.ح.م.ع" 3 سنوات حال لهوها على شريط السكة الحديد مما أدي لوفاتها.

وبسؤال جدها "محمد.ع.خ" نفي الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بإصابتها بكسر بقاع الجمجمة وبتر بالساق اليسرى ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بدفن الجثة.
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