أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4- 12- 2018

استقرت أسعار الأسمنت فى بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، 4 ديسمبر 2018 ما بين 815 و860 جنيهًا للطن.





وسجلت شركة مصر بنى سويف 860 جنيهًا للطن، تلاها العربية للأسمنت "المسلح" وأسمنت السويدى بـــ840 جنيهًا للطن ثم أسمنت العسكرى والعريش بـــ835 جنيهًا، وأسيك المنيا 830 جنيهًا.





وسجل الطن من شركة لافارج وأسيك حورس وطرة وحلوان وأسمنت قنا "المسلة" 825 جنيهًا للطن، وتبعه الصخرة وميديكوم أسوان 820 جنيهًا للطن، وأخيرًا سجل الطن من العربية للأسمنت "النصر" ومن السويس للأسمنت "السويس" 815 جنيهًا للطن وهو أقل سعر اليوم.





واستقر سعر الحديد عند معدلاته السابقة، فسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.



