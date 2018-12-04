ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4- 12- 2018

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:49 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الأسمنت فى بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، 4 ديسمبر 2018 ما بين 815 و860 جنيهًا للطن.

وسجلت شركة مصر بنى سويف 860 جنيهًا للطن، تلاها العربية للأسمنت "المسلح" وأسمنت السويدى بـــ840 جنيهًا للطن ثم أسمنت العسكرى والعريش بـــ835 جنيهًا، وأسيك المنيا 830 جنيهًا.

وسجل الطن من شركة لافارج وأسيك حورس وطرة وحلوان وأسمنت قنا "المسلة" 825 جنيهًا للطن، وتبعه الصخرة وميديكوم أسوان 820 جنيهًا للطن، وأخيرًا سجل الطن من العربية للأسمنت "النصر" ومن السويس للأسمنت "السويس" 815 جنيهًا للطن وهو أقل سعر اليوم.

واستقر سعر الحديد عند معدلاته السابقة، فسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا. 

وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.
loading...

ترشيحاتنا

نائبة تكشف مزايا للأشخاص ذوى الإعاقة فى قانون الخدمة المدنية

رئيس مجلس أمناء 57357: كنت واثقا من البراءة.. والحملة الشرسة أثرت على التبرعات

تعرف على 3 أدعية من القرآن الكريم داوم عليها رسول الله

3 أمور أوصى بها رسول الله عند التوجه إلى الله بالدعاء

عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو

الكونجرس يحقق مع مديرة المخابرات الأمريكية بشأن قضية خاشقجي

طرق التسوية المناسبة لكل أنواع السمك

رانيا يوسف: تركت مصر بعد أزمة الفستان.. ومش بفكر اتجوز تاني

علي جمعة: العذاب الأليم عقوبة الشفافية في الدنيا والآخرة بهذه الحالة

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر ..صور

تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير

الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والعظمي بالقاهرة 21 درجة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات.. فيديو
عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو
رئيس مجلس أمناء 57357: كنت واثقا من البراءة.. والحملة الشرسة أثرت على التبرعات
محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟