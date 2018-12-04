المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان يصل باكستان

وصل المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد اليوم /الثلاثاء/ إلى باكستان للاجتماع مع عدد من المسئولين السياسيين والعسكريين في محاولة لضم حركة "طالبان" لمحادثات السلام.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن زيارة زاد لإسلام أباد تأتي بعد يوم واحد من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكتابة رسالة إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يدعو فيها للتعاون معه.



وأضافت الشبكة الأمريكية أنه من المقرر أن يزور زلماي خليل زاد أيضًا أفغانستان، وروسيا، وأوزبكستان، وتركمانستان، وبلجيكا، والإمارات العربية المتحدة، وقطر خلال جولته الحالية؛ وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تهدف إلى إيجاد نهاية سلمية للحرب الأفغانية.

