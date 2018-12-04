برلماني: مصر لم تفرق بين اللاجئين وأبناء الوطن

قال الدكتور محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن مصر هي البلد الوحيدة التي لم تعزل اللاجئين في مخيمات، كما تفعل العديد من الدول التي تدعي أنها دول حقوق إنسان، موضحا أن مصر تخلط نسيج لاجئي أي دولة في النسيج المصري.



وأوضح "إسماعيل"، خلال إطلاق مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع جامعة المستقبل، والمجلس العربي للتنمية المجتمعية، أن البعض يشير إلى أن عدد اللاجئين يبلغ 300 ألف لاجئ، لكن العدد الفعلي يتجاوز الملايين، مضيفا "السوريين والعراقيين والسودانيين في نسيج واحد وعمل واحد مع المصريين، ومصر أول دولة وقعت على أن نكون موجودين مع متحدي الإعاقة في اتفاقيات الأمم المتحدة".



ويُقام أسبوع الهجرة بشراكة من وكالات الأمم المتحدة وهي "برنامج متطوعي الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز الأمم المتحدة للإعلام"، وشراكات أخرى.



ويلقي الممثل المقيم في مصر للأمم المتحدة، ممثلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، كلمة حول التطوع، والهجرة، ومتحدي الإعاقة في مصر والعالم، تحت عنوان "حتى لا نستثني أحدًا".

