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رياضة

أتلتيك بلباو يقيل مدربه بسبب سوء النتائج في الدوري الإسباني

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:30 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن نادي أتلتيكو بلباو الإسباني، إقالة مدربه إدواردو بريزو، بسبب سلسلة سوء نتائج الفريق، في بطولة الدوري الإسباني.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أتلتيك بلباو، أن النادي قرر إقالة إدواردو بريزو، وتعيين جايسكا جاريتانو مدرب الفريق الرديف بدلًا منه.

ويعاني فريق أتلتيك بلباو من تراجع في النتائج، في الدوري الإسباني، هذا الموسم، حيث لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحده، مقابل 5 هزائم 8 تعادلات.

يذكر أن أتلتيك بلباو يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة.
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