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ديني

أمين الفتوى: لا يجوز إعطاء شخص من زكاة المال لأداء الحج أو العمرة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يجوز إعطاء أي شخص من زكاة المال حتى يحج او يعتمر ، لافتا الى أن الحج والعمرة لا يجوزان الا على المستطيع فقط .

وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال شخص يسأل : " هل يجوز إعطاء فقير من زكاة مالي للذهاب الى العمرة ؟ " ، أن الزكاة لاتخرج لرفاهية الآخرين أو الخروج للمصايف وغيرها، حتى الحج أو العمرة، مطالبا الجميع عدم إخراج الزكاة لمن يريد الحج أو العمرة لأن هذه الفريضة خاصة للمستطيعين فقط.

وتابع: يجوز إعطاؤه من مال الصدقات .

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