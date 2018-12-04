أمين الفتوى: لا يجوز إعطاء شخص من زكاة المال لأداء الحج أو العمرة

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يجوز إعطاء أي شخص من زكاة المال حتى يحج او يعتمر ، لافتا الى أن الحج والعمرة لا يجوزان الا على المستطيع فقط .



وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال شخص يسأل : " هل يجوز إعطاء فقير من زكاة مالي للذهاب الى العمرة ؟ " ، أن الزكاة لاتخرج لرفاهية الآخرين أو الخروج للمصايف وغيرها، حتى الحج أو العمرة، مطالبا الجميع عدم إخراج الزكاة لمن يريد الحج أو العمرة لأن هذه الفريضة خاصة للمستطيعين فقط.



وتابع: يجوز إعطاؤه من مال الصدقات .



