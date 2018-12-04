6 أسباب تكشف تورط العالم في خسارة محمد صلاح الكرة الذهبية

فقد النجم المصرى محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى لقب الكرة الذهبية الخاص بأفضل لاعب فى العالم والذى أقيم الحفل الخاص به مساء أمس بالعاصمة الفرنسية " باريس " .



وأثار الأمر العديد من علامات الاستفهام والتعجب نتيجة ما حققه النجم المصرى محمد صلاح على مدار الموسم الكروى المنقضى وفوزه بالعديد من الألقاب الفردية من خلال المستوى المميز والأسطورى الذى يقدمه مع فريقه ليفربول والمنتخب الوطنى.



والمثير أيضا هو تتويج لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد بالكرة الذهبية على حساب محمد صلاح.



وأرجع البعض فوز مودريتش بالجائزة إلى مشواره الجيد مع منتخب بلاده فى كأس العالم الماضى والوصول إلى المباراة النهائية بجانب مساهمته فى تتويج ريال مدريد ببطولة دورى أبطال أوروبا ، ولكن وفقا للأمر الواقع والأرقام على مدار الموسم فإن محمد صلاح هو الاحق بكل المقاييس للفوز بالجائزة ، حيث ان لوكا مودريتش لا يلعب الدور الذى يقوم به صلاح مع فريقه ليفربول وكان للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الدور الأبرز فى تتويج ريال مدريد بدورى الأبطال قبل رحيله إلى يوفنتوس الإيطالى .



"صدى البلد " يستعرض أهم الأسباب التى وضعت العالم أجمع فى حرج شديد نتيجة عدم تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية وهى كالآتى :



ملك الدورى الإنجليزى الأول " الأقوى فى العالم "



اقتنص محمد صلاح لقب هداف بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز لموسم 2017 /2018 برصيد 32 هدفًا بفارق هدفين عن هارى كين، مهاجم توتنهام الذى جاء فى المرتبة الثانية.



ولم يقتصر الأمر عند تتويج النجم المصري بلقب هدافي البريميرليج فقط بل حصل على لقب الهداف التاريخي للمسابقة فى نسختها الحديثة بعد أن تخطى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو والمهاجم الأوروجويانى لويس سواريز اللذين كانا يحتلان هذه المكانة برصيد 31 هدفًا، إلى أن جاء النجم المصرى ونجح فى التفوق على الجميع نتيجة المستوى الاستثنائى الذى قدمه مع فريقه الريدز منذ اليوم الأول له تحت قيادة المدرب الألمانى العبقرى يورجن كلوب.



مو " ماكينة الأهداف "



اقتنص محمد صلاح جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى من قبل رابطة الأندية المحترفة "المنظمة الرسمية للمسابقة" عن جدارة واستحقاق بعد المستوى المميز الذى أدى به طوال مباريات الموسم ونجاحه فى استعادة امجاد ليفربول بعد الفوز على كل كبار إنجلترا والمنافسة حتى اللحظات الأخيرة على المراكز المتقدمة بالبريميرليج.



وتفوق صلاح على نجوم المسابقة وفى مقدمتهم البلجيكى كيفين دى بروين، والمهاجم الإنجليزى هارى كين، والجناح الإنجليزى رحيم ستيرلينج، والحارس الإسباني العملاق ديفيد دى خيا، ومسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال، وإيدين هازارد الجناح الهجومى لتشيلسى الإنجليزى وغيرهم من النجوم.



وحصل محمد صلاح على أكبر نسبة تصويت من قبل المشاركين فى الاختيار وهم اللاعبون ومدربو الأندية الإنجليزية المختلفة، واتفق الجميع على أن النجم المصرى يستحق جائزة الأفضل عن جدارة رغم المستويات المتميزة التى قدمها البلجيكى دى بروين مع فريقه مانشستر سيتى.



صائد الجوائز والألقاب الفردية



حقق النجم المصري، عددًا أسطوريًا من الجوائز التى حصل عليها خلال الموسم المنقضى تخطى 30 جائزة، حيث توج بلقب الأفضل فى ليفربول عن موسم 2017 – 2018 باختيار اللاعبين وتصويت الجماهير، وجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى "3 مرات" بواقع مرة واحدة من رابطة اللاعبين المحترفين وأخرى من رابطة النقاد وجائزة من الشركة الراعية.



كما حصل صلاح على جائزة "لاعب الشهر" فى نادى ليفربول "7 مرات"، وجائزة "لاعب الشهر" من رابطة اللاعبين المحترفين "4 مرات"، ومن منظمى الدورى الإنجليزى الممتاز "3 مرات"، بجانب جائزة "هدف الشهر" فى نادى ليفربول "6 مرات"، وجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، "مرة واحدة"، ومن هيئة الإذاعة البريطانية "مرة واحدة"، وجائزة "هدف الجولة" فى دورى أبطال أوروبا "مرتين"، وجائزة "لاعب الجولة" فى دورى أبطال أوروبا "4 مرات".



تحقيق حلم 100 مليون مصرى



لعب محمد صلاح دورًا محوريًا فى تأهل المنتخب الوطنى الأول إلى منافسات كأس العالم المنقضى بروسيا 2018 نتيجة أهدافه الحاسمة فى العديد من اللقاءات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم والتى يأتى أبرزها هدفه الحاسم فى التأهل فى شباك مرمى منتخب الكونغو فى الثوانى الأخيرة من المباراة.



ونجح محمد صلاح فى إحراز هدفين فى منافسات كأس العالم الماضى .



استعادة أمجاد ليفربول بالشامبيونزليج



نجح محمد صلاح فى قيادة فريقه للتأهل إلى المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المنقضي بعد المستوى المميز الذى قدمه ونجاحه فى صناعة الفارق لفريقه فى العديد من المباريات.



لاعب إفريقيا الأول



توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا الموسم فى ظل المستويات الكبيرة التى قدمها سواء مع فريقه ليفربول أو مع المنتخب الوطنى.



وهو ما يشير إلى ان النجم المصرى كان يمتلك كافة الفرص فى الحصول على الكرة الذهبية التى تمنح لأفضل لاعب في العالم من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية والذى ينافس عليها النجم المصرى محمد صلاح والذى تم تجاهله بشدة فى التقارير العالمية الصادرة عن المرشحين للجائزة قبل الإعلان عن صاحبها.



