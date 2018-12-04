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رياضة

العقبي عن تدريب ألعاب دمنهور: أحتاج المزيد من الوقت

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:05 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد فاروق العقبي نجم الأهلي السابق ومدرب فريق ألعاب دمنهور الحالي، قدرة الفريق على الصعود للدوري الممتاز وما حدث من أزمات الفترة الماضية صفحة أغلقها اللاعبون.

وأضاف العقبي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "أعمل حاليا مع الفريق بشكل جديد والمباراة القادمة أمام فريق كفر الشيخ في غاية الصعوبة على الجميع وهي أول مباراة لي مع الفريق".

وأكمل: "نسعى لتحقيق الفوز لتعود الثقة للاعبين والجماهير وانا احتاج الي مزيد من الوقت مع الفريق حتى يتفهموا طريقتي وخططي في الملعب هذا فقط ما ينقصني".

واختتم: "الفرق كلها متقاربة وسنعود للقمة بمشيئة الله وسيتم عمل العديد من الصفقات خلال الفترة القادمة ولكن مازال أمامنا شهر حتي نعرف ما يحتاجه الفريق ويأخذ كل لاعب فرصته".

جدير بالذكر أن فريق ألعاب دمنهور، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الرجاء.
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