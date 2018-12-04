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مدير معهد القلب يكشف عن كارثة تهدد صحة المصريين

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:19 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب
كـريـم الخـطيب
أكد الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب، أن وجبة العشاء قبل النوم كارثة تهدد صحة المصريين، لذلك ينصح بتناول وجبة العشاء قبل النوم بساعتين.

وأوضح «شعبان» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن وجبة العشاء في وقت متأخر من الليل تؤدي إلى سكتة قلبية، وهي أخطر وجبة على الإنسان.

وتابع مدير معهد القلب،: «كل وجبة إفطارك لأنها رئيسية ومهمة .. وجبة الغداء اقسمها مع غيرك .. ووجبة العشاء عليك إعطاؤها لعدوك»، مشيرا إلى أنه عندما تمتلئ المعدة يعمل القلب بزيادة 15% عن المعدل الطبيعي.

ولفت إلى أنه بعد سن الأربعين يجب على المواطن الكشف الدوري على الضغط والسكر والقلب، فمعظم الأزمات القلبية تحدث في الاوقات المتأخرة من الليل لأن الإنسان يكون في سكينة واسترخاء.
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