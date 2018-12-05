ضعي لبان الدكر المطحون على بشرتك 35 دقيقة ولاحظي ما سيحدث

هناك فوائد عديدة للبان الدكر لجمالك من خلال تطبيقه على بشرتك فهو يؤخر شيخوختها ويحفز إنتاج الكولاجين إضافة إلى قدرته على تجديد الخلايا كما يحافظ على البشرة مشدودة لاحتوائه على مضادات للأكسدة.





وإليك وصفة سريعة من لبان الدكر وزيت الترمس؛ لتفتيح البشرة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..



المكونات:





•ملعقة كبيرة من مسحوق لبان الدكر.

•ملعقة كبيرة نشا

•علبة زبادي صغيرة.

•ملعقة كبيرة من العسل.





طريقة تطبيق القناع ..





يسحق لبان الذكر ويتم مزجه مع باقى المكونات ثم يوزع علي البشرة ويترك لمدة 35 دقيقة.



