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محافظات

محافظ الوادي الجديد: مهلة لأصحاب المشروعات المتعثرة لتقنين أوضاعهم

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:14 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه يجب الاهتمام بمتطلبات المواطنين، والعمل على حل مشاكلهم، وتقديم حلول على أرض الواقع، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، ودعم الجاد منهم، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، وإنذارهم تمهيدا لسحب الأراضي منهم لعدم الجدية.

جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس إدارة استثمار المحافظة، حيث ناقش المشكلات والصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين، وكذلك آليات إيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين بالمحافظة في إطار اللوائح والقوانين ودعم المستثمرين الجادين، وتعديل بعض الأنشطة الاستثمارية، وتعديل الكيان القانوني، واستبدال النشاط لبعض المشروعات.

وأكد منح أحد المشروعات مهلة لتعديل البرنامج الزمني طبقا لما هو مخطط لتنفيذ المشروع، وإنذار أصحاب الشركات المخالفة لبنود التعاقد، ومنحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم بما لا يخالف بنود التعاقد الذي تم التخصيص عليه.
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