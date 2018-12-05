محافظ الوادي الجديد: مهلة لأصحاب المشروعات المتعثرة لتقنين أوضاعهم

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه يجب الاهتمام بمتطلبات المواطنين، والعمل على حل مشاكلهم، وتقديم حلول على أرض الواقع، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، ودعم الجاد منهم، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، وإنذارهم تمهيدا لسحب الأراضي منهم لعدم الجدية.





جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس إدارة استثمار المحافظة، حيث ناقش المشكلات والصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين، وكذلك آليات إيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين بالمحافظة في إطار اللوائح والقوانين ودعم المستثمرين الجادين، وتعديل بعض الأنشطة الاستثمارية، وتعديل الكيان القانوني، واستبدال النشاط لبعض المشروعات.



