الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً للقاء المصري بالإسكندرية

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، معسكرًا مغلقًا، اليوم الأربعاء، بالإسكندرية؛ استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، غدًا الخميس، على استاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الحادى عشر بالدورى الممتاز.





وأعلن السويسرى جروس قائمة الزمالك لمباراة المصرى والتى ضمت 22 لاعبًا للسفر إلى الإسكندرية صباح اليوم استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة .





وضمت قائمة الزمالك لمباراة المصرى كلًا من:





محمود عبدالرحيم "جنش" - عماد السيد في حراسة المرمى





عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - حازم إمام - بهاء مجدي - محمد يوسف "كماتشو" في خط الدفاع





طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالعزيز "زيزو" - محمد حسن - محمد عنتر - إبراهيم حسن- يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد إبراهيم -محمود عبد المنعم "كهربا" - مصطفى فتحي في خط الوسط





عمر السعيد - كابونجو كاسونجو - حميد أحداد في خط الهجوم



