محمد صلاح يقود ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي اليوم

يحل فريق ليفربول الانجليزي ضيفًا على منافسه فريق بيرنلي، اليوم الاربعاء، بالمباراة التي ستقام يوم الساعة العاشرة إلا ربع مسًاء باستاد تيرف مور في إطار الجولة الخامسة عشر من عمر منافسات الدوري الانجليزي "بريمرليج".



ومن المنتظر ان يقود المحترف الدولي المصري محمد صلاح هجوم فريق ليفربول خلال تلك المباراة.



ويسعى فريق ليفربول الي تحقيق الفوز على فريق بيرنلي وذلك خاصة انه يسعى للحاق بمنافسه مانشستر سيتي في صراع صدارة الدوري الانجليزي.



بينما على الجانب الآخر يحاول فريق بيرنلي تحقيق الفوز خاصة وانه لم يعرف طعم الفوز في آخر 7 جولات بالدوري.



ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 36 نقطة،بينما يأتي فريق بيرنلي بالمركز قبل الأخير.