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حوادث

إصابة طفلين بالتسمم في البحيرة تناولا الكلور بدلا من الماء

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:49 ص
صورة ارشيفية - نقل
صورة ارشيفية - نقل مصابين
جمالات الدمنهورى
أصيب طفلان شقيقان بكفر الدوار بحالة تسمم نتيجة تناولهما مادة الكلور حيث اعتقدا أنها مياه شرب وتم نقلهما للمستشفى العام تحت الملاحظة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول كل من : الطفل أنس م ر ب 5سنوات ، وشقيقه  أسر 3 سنوات ومقيمان شارع المحكمه بدائرة القسم مصابان " بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة " وتم حجزهما تحت الملاحظة.

وبسؤال والدهما محمد ر ب 28 سنة عامل ومقيم بذات الناحيه قرر بتناول نجليه المذكوران مادة الكلور السائلة ( عن طريق الخطأ ) اعتقادًا أنها مياه للشرب ما أدى لإصابتهما ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك وتحرر المحضر اللازم.
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