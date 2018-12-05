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أخبار البلد

متحدث مترو الأنفاق يعلن موعد تشغيل محطة المرج القديمة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد أبوشوشة
أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن أعمال مشروع ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والمرج الجديدة تجري على قدم وساق. 

وأضاف «عبد الهادي» في بيان رسمي، أن عملية الازدواج تتطلب فصل التيار الكهربائي بمحطة المرج القديمة أيام الجمعة فقط خلال شهر ديسمبر، وتحديدا أيام 7 و14 و21 و27، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بداية التشغيل بمحطة المرج القديمة من الساعة العاشرة صباحًا، على أن تكون أول محطة ركوب منذ بداية تشغيل القطارات في هذه الفترة هي محطة عزبة النخل، وتكون محطة انتهائية حتى العاشرة صباحا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المترو أن حركة القطارات ستعود أيام الجمعة خلال شهر ديسمبر من الساعة العاشرة صباحآ إلى طبيعتها من محطة المرج القديمة، دون أي تأثير على حركة القطارات طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس. 

وأشار إلى أن هذا الأمر يستوجب غلق محطة المرج القديمة في الأربع جمع القادمة في نفس الأوقات، مناشدًا جميع الركاب الالتزام حتى يتم الانتهاء من أعمال الازدواج وتركيب الشبكة الكهربائية ونقاط الإشارات الخاصة بالقطارات.
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