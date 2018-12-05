انتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

انتظمت الحركة الملاحية اليوم، الأربعاء، بموانئ البحر الأحمر بالرغم من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.



وذكر بيان صادر عن هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم، أن ميناء بورتوفيق يستعد لمغادرة السفينة "منة" وعلى متنها 6 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى الصومال، فيما استقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدون اكسبريس" وغادرت السفن "محبة" و"الحرية 1" و"الحرية 2" و"نما اكسبريس".



ويستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة "سينا" ومغادرة السفينتين "ايلة" و"بريدج".





