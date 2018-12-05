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شاهد.. جثمان جورج بوش الأب في مبنى الكابيتول بواشنطن

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:03 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية ترصد تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب من الكابيتول بواشنطن.

وسادت حالة من البكاء والتأثر الشديد من جميع الحاضرين في مبنى الكونجرس، في وداع جورج بوش الأب.

ويسجى جثمان بوش في القاعة المستديرة بالكونجرس من الاثنين حتى الأربعاء، على أن تقام له اليوم جنازة رسمية في الكاتدرائية الوطنية.

وتوفي جورج بوش الأب في منزله في هيوستون مساء يوم الجمعة بعد سبعة أشهر من وفاة زوجته باربارا.

وبعد المراسم التي ستقام في واشنطن ستنظم مراسم تأبين أخرى في هيوستن غد، الخميس، يعقبها دفنه في مكتبة الرئيس بوش في كوليدج ستيشن بتكساس.
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