الشباب والرياضة تنظم ندوات تثقيفية ومعسكرات بالمنيا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، سلسلة من الأنشطة الرياضية خلال شهر نوفمبر الماضي بعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة.



وتنوعت الأنشطة المنظمة بين دورات تدريبية وندوات تثقيفية وقوافل رياضية وبيئية ومعسكرات، وذلك في إطار دعم الأنشطة الرياضية والترفيهية لفئة الشباب والطلاب من أبناء المحافظة وتنمية مهاراتهم.



وقال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن إدارة الطلائع عقدت لقاء لأنشطة الطلائع الرياضية والكشفية بمركز ماقوسة، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج القومي (الفنون التراثية) بمركز شباب تله، وتنظيم دورات تدريبية TOT لتدريب المدربين المرشحين لتدريب الطلائع بالمحافظات ضمن فعاليات مبادرة "علشان بكره للتثقيف المالي".



وأضاف أن إدارة الشباب نفذت ندوة ثقافية عن المشكلة السكانية ومسابقة فنية فى الأشغال اليدوية ودورة تدريبية في الإكسسوارات، بالإضافة إلى تنظيم رحلة ترفيهية لـ 50 شاب وفتاة في مدينتي (الأقصر - أسوان ).



كما نفذت إدارة الرياضة دورة تنشيطية للفتيات فى خماسي كرة القدم وورشة عمل عن دور الإعلام المحايد وتأثيره على سلوك المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم قوافل رياضية بالقرى التى لا تتوافر بها خدمات شبابية.