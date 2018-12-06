ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالي عزب الوسطانية بكفر الدوار: طريقنا الوحيد غارق في مياه الصرف ..صور

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:17 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالي عزب الوسطانية بكفر الدوار محافظة البحيرة، باللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة؛ بسبب انتشار مياه المجارى بالعزبة. 

وقال الأهالى، فى رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد»، الإخباري، "هذه استغاثة من أهالي قرية الوسطانية والستين الكبرى والستين الصغرى والصاغ الكبرى والصاغ الصغرى و7 عزب أخرى بكفرالدوار من الطريق الوحيد المؤدي لهذه القرى والغارق فى مياه الصرف الصحى ولا يصلح نهائيًا للعبور عليه".

وأضافوا "نرجو نظرة لنا بعين الاعتبار والرحمة بنا وأبنائنا حيث إن هذا الطريق يخدم مصالح ما يزيد عن عشرين ألف نسمة على الأقل يوميا".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
loading...

ترشيحاتنا

محامٍ يفجر مفاجأة مدوية حول المتهم فى مذبحة الشروق.. فيديو

ليفربول بدون صلاح يفشل في تهديد مرمى بيرنلي خلال الشوط الأول بالبريميرليج

حبس أحمد سليمان وزير العدل الأسبق بتهمة الانتماء لجماعة محظورة

قناة الجزيرة وراء القبض على أحمد سليمان وزير العدل في عهد الإخوان

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد الثلوج غدًا

بـ 500 جنيه في الساعة.. موظف يقدم زوجته لراغبي المتعة الحرام

منها علاج نزلات البرد.. 10 فوائد للقرفة

فيرمينو يتقدم لـ ليفربول على بيرنلي بعد مشاركة محمد صلاح.. فيديو

تصريحات مثيرة لمحمد يوسف بعد فوز الأهلي على الجونة

احمد الشيخ يدرك التعادل للأهلي أمام الجونة بالدوري .. فيديو

معزة تلتهم 20 ألف يورو وصاحبها ينتقم منها بطريقة خاصة

سيد عبد الحفيظ يفتح النار ويوجه رسالة غامضة بعد فوز الاهلى على الجونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

فيديو

دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو
المرور للمواطنين: التزموا بتعليمات القيادة الآمنة.. وخط إغاثة للطوارئ
دحلان: قطر لديها خبرة كبيرة في تبييض الأموال والأخبار ..فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة بشأن تأثير تناول لحوم الكلاب والحمير على صحة الإنسان
شباب مصر يتصدرون مسابقة لتصميم الطائرات في أمريكا.. 4 طلاب بهندسة القاهرة يكشفون لـ صدى البلد كواليس فوزهم على الجامعات العالمية.. ويطالبون وزير التعليم العالي بزيادة ميزانية البحث العلمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟