أهالي عزب الوسطانية بكفر الدوار: طريقنا الوحيد غارق في مياه الصرف ..صور

استغاث أهالي عزب الوسطانية بكفر الدوار محافظة البحيرة، باللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة؛ بسبب انتشار مياه المجارى بالعزبة.





وقال الأهالى، فى رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد»، الإخباري، "هذه استغاثة من أهالي قرية الوسطانية والستين الكبرى والستين الصغرى والصاغ الكبرى والصاغ الصغرى و7 عزب أخرى بكفرالدوار من الطريق الوحيد المؤدي لهذه القرى والغارق فى مياه الصرف الصحى ولا يصلح نهائيًا للعبور عليه".





وأضافوا "نرجو نظرة لنا بعين الاعتبار والرحمة بنا وأبنائنا حيث إن هذا الطريق يخدم مصالح ما يزيد عن عشرين ألف نسمة على الأقل يوميا".



