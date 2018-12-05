ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

محاكمة رئيس نادي الصيد السابق فى إتلاف سجلات الجمعية العمومية 6 ديسمبر

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:26 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد عبدالله
حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى جلسة 6 ديسمبر المقبل لنظر محاكمة رئيس نادي الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي

تعقد المحاكمة أمام الدائرة 17 جيزة برئاسة المستشار جمال على عبداللاه محمد وعضوية كلا من عبدالناصر أبو الوفا و إيهاب محمد و محمد مصطفى

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة رئيس نادي الصيد السابق ع. السعيد إلى محكمة الجنايات لاتهامه باتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي

باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن رئيس نادي الصيد السابق "عمرو. ا"، قام بتزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادى الصيد وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادي بعد إغلاقه في المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة بالجمعية العمومية.
loading...

ترشيحاتنا

حماس تتسلم الدفعة الثانية من التمويلات القطرية بهذا التوقيت

هجوم حاد من جماهير أهلي جدة السعودي على عبدالله السعيد

النائب العام يحيل رئيس نادي الصيد السابق للجنايات لتزويره الانتخابات

العثور على حيوان غريب بسبب طفرة جينية

محمد صلاح يقود ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي اليوم

السعودية تحظر حمل الباور بانك على متن طائراتها

معيط: تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج تيسيرا على المتعاملين

شاهد.. حقيقة إلغاء فئة الجنيه وإنتاج نقود بلاستيكية

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب تأهل أهلي جدة لـ دور الـ 8 ببطولة زايد

موعد مباراة ليفربول ومحمد صلاح أمام بيرنلي والقنوات الناقلة

6 طرق سهلة يمكنك بها اكتشاف الشخص الكاذب

مفاجأة.. وكيل بن حليب في القاهرة للتفاوض مع الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

فيديو

طه بدوي: المنتجات العسكرية المصرية تخضع للمواصفات العالمية.. فيديو
سمير فرج يوضح 4 أوجه لاستفادة مصر من إقامة معرض إيديكس 2018.. فيديو
شاهد.. حملة تنظيف لشوارع باريس بعد أيام صاخبة من الاحتجاجات
الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين: انخفاض سعر الخضراوات قريبا جدا
شاهد.. جنازة رسمية لبوش في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟