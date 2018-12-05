محاكمة رئيس نادي الصيد السابق فى إتلاف سجلات الجمعية العمومية 6 ديسمبر

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى جلسة 6 ديسمبر المقبل لنظر محاكمة رئيس نادي الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي



تعقد المحاكمة أمام الدائرة 17 جيزة برئاسة المستشار جمال على عبداللاه محمد وعضوية كلا من عبدالناصر أبو الوفا و إيهاب محمد و محمد مصطفى



كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة رئيس نادي الصيد السابق ع. السعيد إلى محكمة الجنايات لاتهامه باتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي



باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن رئيس نادي الصيد السابق "عمرو. ا"، قام بتزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادى الصيد وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا.



وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادي بعد إغلاقه في المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة بالجمعية العمومية.