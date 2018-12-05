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ثقافة

حواس لأطفال الصم والبكم بلغة الإشارة: أحبكم.. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:35 م
صدى البلد
علاء المنياوي
عبر الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق عن سعادته بالحضور الكبير الذي شهده من أطفال الصم والبكم أمام الهرم اليوم الأربعاء، وعبر لهم عن حبه لهم بلغة الإشارة.

نظم اللقاء، مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية بحضور د.حسين عبد البصير مدير المركز، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الأربعاء،والذين قاموا بزيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة.

وقام خلالها عالم الدكتور زاهي حواس بشرح المنطقة الأثرية للأطفال، وتعريفهم بالحضارة المصرية القديمة، ضمن سياسة وحرص مكتبة الإسكندرية العالمية على نشر الوعي الأثري بين جميع أفراد المجتمع المصري، خصوصًا الأطفال والشباب ومتحدي الإعاقة.
حواس لأطفال الصم والبكم بلغة الإشارة: أحبكم.. صور
حواس لأطفال الصم والبكم بلغة الإشارة: أحبكم.. صور
حواس لأطفال الصم والبكم بلغة الإشارة: أحبكم.. صور
حواس لأطفال الصم والبكم بلغة الإشارة: أحبكم.. صور
حواس لأطفال الصم والبكم بلغة الإشارة: أحبكم.. صور
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