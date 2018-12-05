ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

غدا.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:32 م
صدى البلد
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، غدا الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

كما يناقش توصيات مؤتمر شباب العالم الذي انعقد في شرم الشيخ خلال الأيام الماضية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتطرق لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
loading...

ترشيحاتنا

أحمد حبيب: تعاون أمني بين مصر وأمريكا لمكافحة الإرهاب.. فيديو

هجوم حاد من جماهير أهلي جدة السعودي على عبدالله السعيد

مفاجأة.. وكيل بن حليب في القاهرة للتفاوض مع الأهلي

طالب يتعدى على عضو هيئة تدريس جامعة أسيوط بـ مشرط

هكذا استعدت جماهير الأهلي للقاء اليوم أمام الجونة

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة بالدوري الممتاز

المؤبد لـ6 متهمين بينهم بديع والشاطر وبراءة 6 آخرين في أحداث مكتب الإرشاد

الكاف يخمد فتنة استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

فيديو جراف | مصر تستعيد كنزا ثمينا من سويسرا

خاطف طائرة مصر للطيران يستحوذ على تويتر بعد قرار النائب العام

العثور على حيوان غريب بسبب طفرة جينية

ضاحي خلفان: مطالب تركيا بفتح تحقيق دولي عن مقتل خاشقجي غباء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. افتتاح معرض فاروق حسني في الكويت

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

فيديو

فودة: الكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ ستقدم خدماتها للمسلم قبل المسيحي
أسيوط: حققنا المستهدف من حملة 100 مليون صحة فى أول يوم.. فيديو
أحمد حبيب: تعاون أمني بين مصر وأمريكا لمكافحة الإرهاب.. فيديو
العناني: الأثريون الإيطاليون يعملون في مصر منذ 200 سنة.. فيديو
فيديوجراف| المتحف الغارق ينقذ الحياة البحرية في المكسيك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟