غدا.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، غدا الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.



ويناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.



كما يناقش توصيات مؤتمر شباب العالم الذي انعقد في شرم الشيخ خلال الأيام الماضية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتطرق لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.