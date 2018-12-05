أمين الفتوى: الصلاة لا تسقط ولو كان الإنسان عاجزا.. فيديو

قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة والإقدام والاستمرار عليها دون انقطاع دليل على الاقتناع وأهميتها، والصلاة تجعل الإنسان سعيدا بسبب الاطمئنان والهدوء النفسي، وينبغي أن نركز عليها، فهي الفريضة الوحيدة التي لا تسقط حتى لو كان الإنسان عاجزًا.



وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية" النهار" أن الذي يعجز عن الركوع والسجود يصلي ولو بعينيه، والرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله.



وتابع: الإنسان يقف أمام الله 5 مرات في اليوم والصلاة راحة.

