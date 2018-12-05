محافظ كفرالشيخ يفتتح مدرسة نصف ثان إبشان بـ 4 ملايين جنيه..صور

افتتح الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مدرسة نصف ثان إبشان الابتدائية بتكلفة 4.2 مليون جنيه، بإدارة بيلا التعليمية، لخفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس.



جاء ذلك بحضور العميد اللواء أيمن عبدالله، والدكتور عبدالعزيز حمودة، عضوي مجلس النواب، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وخيرت محي الدين، مدير إدارة بيلا التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم افتتاح مدرسة نصف ثان إبشان الابتدائية، بإدارة بيلا التعليمية، بتكلفة 4 ملايين و280 ألف جنيه على مساحة 718 مترا مربعا مكونة من طابق أرضى و 4 طوابق بعدد فصول 8 فصول تعليم أساسي، بمدة تنفيذ 10 أشهر.



وأشار المحافظ إلى أن الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمرارًا لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.