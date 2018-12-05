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حوادث

انهيار أجزاء من عقارين غربي الإسكندرية بسبب الطقس

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد عبد العزيز
انهارت مساء اليوم أجزاء من عقارين قديمين بنطاق حي غرب الإسكندرية دون وقوع إصابات بسبب الطقس السيئ والأمطار.

تلقى حى غرب الاسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال وكيل الوزارة بلاغا بسقوط إجزاء من عقار به سكان 25 حارة رياض غيط العنب-كرموز.

بالانتقال والفحص، تبين أن العقار مكون من دور أرضى بالإضافة أول علوى وقد تبين وجود هبوط ببعض الأرضيات وتلف بالسلم وبوسائل الصرف الصحي والتغذية وشروخ بالحوائط وتلف ببعض الاسقف الخرسانية كما تبين سقوط سور السطح على حارة رياض بدون أصابات

تم تحرير محضر رقم 42 بنقطة غيط العنب للاستدعاء ملاك العقار وأخد التعهد اللازم عليهم بسرعة تنفيذ القرار الصادر من الحى حسب منطوقه وذلك بعد استخراج التصاريح اللازمة بالإخلاء المؤقت دون منقولات مع تحمل المسئولية المدنية والجنائية حيال عدم التنفيذ كما تم ابلاغ إدارة الحماية المدنية لوضع الحواجز الحديدية حول العقار حفاظا على الارواح والممتلكات.

وفي سياق آخر انهارت أجزاء وحدثت تصدعات بالعقار رقم 14 شارع ايوب يوسف من الأمام الأعظم، بنطاق حي غرب.

بالفحص تبين أن العقار مكون من دور أرضى بالإضافة خمسة أدوار علوية ووجود هبوط ببعض الأرضيات وشروخ بواجهه العقار وتهدم بجزء من حائط الدور الثالث ظاهر من الخارج.

كما تبين أن العقار خال تماما من السكان والمنقولات وقد تم أخد التعهد اللازم على ملاكه بسرعة تنفيذ أي قرار صادر من الحى واستخراج التراخيص اللازمة مع تحملهم المسئولية الجنائية والمدنية حيال عدم التنفيذ.
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