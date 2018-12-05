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العصار: المصريون أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بمعرض إيديكس 2018

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:00 م
صدى البلد
حسام الحارتي
قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن معرض إيديكس للصناعات الحربية نال إعجاب الجميع بالنجاحات التي حققها.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن عدد الشركات المشاركة في معرض "ايديكس2018"، فاق التوقعات اكثر من المتوقع ، موضحًا أن التنظيم الرائع جعل جميع الزورا يشيدون بمعرض ايديكس للصناعات الدفاعية داخل الدولة المصرية .

وأكد ان زيارة المصريين إلي معرض" ايديكس للصناعات الدفعية"، من مختلف القطاعات والمؤسسات المدمنية والعسكرية ، اعربوا عن سعادتهم وفخرهم لتنظيم ذلك المؤتمر الحافل على أراضي الدولة المصرية، بالإضافة إلى انبهارهم لمنتجات الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع التي ترتقي إلى المستوى العالمي ".
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