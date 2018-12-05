العصار: المصريون أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بمعرض إيديكس 2018

قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن معرض إيديكس للصناعات الحربية نال إعجاب الجميع بالنجاحات التي حققها.





وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن عدد الشركات المشاركة في معرض "ايديكس2018"، فاق التوقعات اكثر من المتوقع ، موضحًا أن التنظيم الرائع جعل جميع الزورا يشيدون بمعرض ايديكس للصناعات الدفاعية داخل الدولة المصرية .



