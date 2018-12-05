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محافظات

وضع حجر أساس محطة معالجة الصرف بكفرالشيخ بتكلفة 500 مليون جنيه.. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:56 م
وضع حجر أساس محطة
وضع حجر أساس محطة معالجة الصرف بكفرالشيخ بتكلفة 500 مليون
محمود زيدان
وضع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأساس، حجر أساس مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية حاذق، والذي تبلغ تكلفته التقديرية نصف مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة خلال 24 شهرًا، و ذلك بحضور العميد أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، والدكتور عبد العزيز حمودة، عضو مجلس النواب، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس إبراهيم متولى رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب.

وقال المحافظ، إن هذا المشروع سيقام على مساحة 10 أفدنة 12 قيراطًا، بتل الشجرة بقرية حاذق، لخدمة 10 قرى ومعالجة مياه الصرف الصحي بها، مقدمًا الشكر للنائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، على مجهوده في اعتماد مبلغ 200 مليون جنيه، للبدء في إنشاء هذا المشروع العملاق.
وضع حجر أساس محطة معالجة الصرف بكفرالشيخ بتكلفة 500 مليون جنيه.. فيديو
وضع حجر أساس محطة معالجة الصرف بكفرالشيخ بتكلفة 500 مليون جنيه.. فيديو
وضع حجر أساس محطة معالجة الصرف بكفرالشيخ بتكلفة 500 مليون جنيه.. فيديو
وضع حجر أساس محطة معالجة الصرف بكفرالشيخ بتكلفة 500 مليون جنيه.. فيديو
وضع حجر أساس محطة معالجة الصرف بكفرالشيخ بتكلفة 500 مليون جنيه.. فيديو
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