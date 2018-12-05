وضع حجر أساس محطة معالجة الصرف بكفرالشيخ بتكلفة 500 مليون جنيه.. فيديو

وضع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأساس، حجر أساس مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية حاذق، والذي تبلغ تكلفته التقديرية نصف مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة خلال 24 شهرًا، و ذلك بحضور العميد أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، والدكتور عبد العزيز حمودة، عضو مجلس النواب، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس إبراهيم متولى رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب.



