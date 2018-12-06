اسرار تفضيل تراوري اللعب لـ بيراميدز على حساب الأهلي والزمالك

أعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة، عن بيع البوركينى ايريك تراوري لاعب خط وسط الفريق، لصفوف نادى بيراميدز، بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد رئيس المقاصة، أنه تم الاتفاق النهائي مع مسئولي نادى بيراميذر، على كافة التفاصيل والبنود الخاصة بانتقال تراوري بعد مفاوضات شاقة بين إدارة الناديين خلال الساعات الماضية.



وأوضح اللواء محمد عبد السلام، بانه سيتم توقيع العقود الخاصة وتنفيذ البنود خلال 24 ساعة ليتم بعدها إرسال الاستغناء الرسمي وانضمام ايريك تراوري لصفوف فريق بيراميدز بصفة رسمية.



يذكر ان ايريك تراورى ظهر بمستوى متميز خلال الموسم الحالي مع المقاصة، وينافس على لقب هداف الفريق برصيد 4 أهداف، ومن العناصر الاساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى.