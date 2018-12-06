رئيس جامعة عين شمس: المعاقون بشر لا يحتاجون من المجتمع إلا ضمان حقوقهم



افتتح الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، اليوم العالمى لمتحدى الإعاقة والذى تنظمه كلية الدراسات العليا للطفولة بالجامعة.



شارك في الفعاليات الدكتور نظمى عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هويدا الجبالى عميدة الكلية، الدكتور محمد البحيرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. والدكتور أحمد الكحكى مدير مركز رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة، الدكتور محمد عبد الستار مسئول مكتب الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة.



وقال د. عبد الوهاب عزت، إننا نطلق عليهم ذوى القدرات الخاصة، نعم لأنهم لديهم قدرات لا يمتلكها الأسوياء أمثالنا بل يمتلكها هؤلاء الملائكة رغم قسوة المجتمع من حولهم.



وأكد عزت، انه علي إيمان تام انه لا يوجد مخلوق معاق فكريا بل يوجد مجتمع يعيق الفرد ولا يلبي إحتياجاته، هم بشر لا يحتاجون من المجتمع إلا ان يضمن لهم حقوقهم ، ونحن نحاول ان تقوم بهذا لا من دافع الإحسان بل بدافع الحب والاهتمام.



وأضاف: كل ما نجرجوه ان لا يكون اليوم هو مجرد احتفال وينتهى فى لحظة بل نرجوا ان يكون يوم ننجز فيه لأطفالنا كل ما يحلموا به لتتم سعادتهم.



