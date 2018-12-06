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رياضة

مجموعة الصعيد.. سقوط بني سويف في فخ التعادل وأسوان يصعد للقمة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:05 م
صدى البلد
عبدالله هشام
انتهت مباريات الجولة الـ12 من مسابقة دوري القسم الثاني.

وشهدت الجولة فوز أسوان بصعوبة على منافسه ديروط بهدف دون رد، بينما تعادل بني سويف مع النصر للتعدين بهدفين لمثلهما ليصعد ابناء النوبة إلى القمة بالتساوي مع السويفي.

وجاءت باقي النتائج كالتالى :

طهطا 0-3 الإعلاميين
الفيوم 0-2 سوهاج
ناصر ملوي 1-2 المنيا
ديروط 0-1 اسوان
تحرير اسوان 1-0 الوليدية
تليفونات بني سويف 3-1 الألومنيوم
النصر للتعدين 2-2 بني سويف

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى :-
1- بني سويف : 26
2- أسوان :26
3- المنيا : 22
4- النصر للتعدين : 19
5- تليفونات بني سويف :18
6- الاعلاميين :18
7- سوهاج : 16
8- الالومنيوم :16
9- طهطا :15
10- ديروط :15
11- الفيوم :12
12 -تحرير اسوان : 10
13- مركز شباب ناصر ملوي : 6
14- الوليدية : 4
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