الدالى: مجلس حقوق الإنسان بالولايات المتحدة مشبوه ويستهدف مصر

استنكر النائب صبحى الدالي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البيان الصادر عن ليلاني فرحة المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق لما تضمنه البيان من وقائع مزيفة ومختلفة وادعاءات واهية.



وأكد الدالى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن منظمة حقوق الإنسان مشبوه وعكفت الفترة الماضية على تصدير البيانات الزائفة عن مصر لضرب استقرارها، مضيفا: "الدولة المصرية وضعت توفير حياة الرافية والسكن الكريم للمواطن البسيط قياسا بالإمكانية التى توفرت خلال الفترة الماضية ولم تدخل أى جهد لتطوير العشوائيات وإنشاء وحدات سكنية مناسبة للمستحقين.



كانت وزارة الخارجية – في بيان صادر عنها – قد أعربت عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق "ليلاني فرحة" من وقائع مزيفة ومختلفة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.



لقد دعت مصر المقررة الخاصة لزيارتها خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، وذلك في إطار الانفتاح الذي تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق. غير أنها فوجئت بسعى المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها، مما أثار شكوكًا حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر.