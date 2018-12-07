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أستاذ مخ وأعصاب: أعراض أولية خطيرة تشير لحدوث جلطة المخ

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:18 ص
الدكتور هاني عارف
الدكتور هاني عارف أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس
آية التيجي - عدسة / اشرف العمدة
قال الدكتور هاني عارف أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس، أنه طبقا للإحصائيات المصرية فإن معدل الإصابة السنوى بالجلطات الدماغية يصل إلى 250 ألف مريض يتوفى منهم 70 الف، يظل عدد كبير من باقي المرضى يعاني من إعاقة دائمة.

وأضاف عارف في تصريحات أدلى بها خلال فاعليات المؤتمر لحملة التوعية ضد خطر السكتة الدماغية، حيث إنه لابد من زيادة الوعي بين المواطنين بأعراض الجلطة المبكرة، وتشمل صعوبة في الكلام، واعوجاج في الفم، أو ثقل في اليد، القدم بصورة مفاجئة.

وتابع عارف أنه يجب التوجه فورا إلى أقرب مركز مؤهل لعلاج السكتة الدماغية الذهبية الأولى، والتي يمكن أن تصل مدتها إلى 6 ساعات، حيث يمكن خلالها علاج الجلطة عن طريق إزالتها القسطرة المخية.

وأوضح أن هذه التقنية يستفيد بها 15% من المرض الذي يثبت فيها ان الجلطة تسببت في غلق شريان رئيسي في المخ، أما في باقي الحالات والتي تصل نسبتها إلى 85% انه يمكن ان تذيب حقن بالوريد الجلة في مدة لا تتعدى الاربع ساعات ونصف الأولى.
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