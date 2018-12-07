شمال سيناء:صرف تعويض بحد أقصى 100 شجرة زيتون لكل مزارع متضرر

قررت محافظة شمال سيناء تعويض 115 مواطنا من أصحاب المزارع المتضررة، بسبب الحرب ضد الإرهاب فى مدن العريش والشيخ زويد.



وأكدت محافظة شمال سيناء في بيان لها ، أن المزارعين المستحقين لصرف التعويضات فى منطقة السبيل بالعريش، ومناطق ساحل البحر، والكوزة، وأبو رفاعى والظهير فى الشيخ زويد بناء على تقدير لجان الحصر من مديرية الزراعة والمساحات الزراعية الواردة في طلبات المزارعين.



وحددت اللجنة الزراعية عدد أقصى لتعويضات الأشجار فى الفدان الواحد "100 شجرة"، على أن يتم تقدير الاستحقاق المالى عنها من خلال إعمار الأشجار المثمرة وأصنافه.