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ديني

حكم الصلاة إذا اكتشف المصلي نجاسة الثوب

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:35 ص
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "لو شعر المصلي أن هناك نجاسة في ملابسه أو قدمه بعد الانتهاء من الصلاة، هل تكون الصلاة صحيحة، أم يلزم عليه إعادتها؟".

وقال عويضة في إجابته على السؤال الوارد إلية خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن المصلي لو كان في ثوبه نجاسة وصلى دون أن يعلمها ولكنه اكتشافها بعد الانتهاء من الصلاة فصلاته صحيحة ومقبولة، وليس فرض عليها إعادتها بعد اكتشاف موضع النجاسة في ملابسه.
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