عقار للسكرى يخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب

أفادت دراسة طبية بأن استخدام عقار الليراجلوتيد، وهو عقار قابل للحقن، يستخدم على نطاق واسع لخفض مستويات السكر فى الدم، قد يساعد في تقليل خطر احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية أو الموت القلبى الوعائي.



وعقار"الليراجلوتيد" - وهو دواء لعلاج السكر يستخدم في الاستخدام السريري منذ 2009 - يشبه فعالية عقار الجلوكاجون المخفض لمستويات السكر في الدم ويعمل على خفض الوزن .



وأظهرت النتائج - التي نشرت في دورية "لانسيت لمرض السكر والغدد الصماء" - أن الأشخاص الذين استخدموا عقار الليراجلوتيد، انخفض بينهم فرص الإصابة بالأمراض الوعائية القلبية لمدة ثلاث سنوات.



وتقدم الدراسة الحالية الدعم لفعالية العقار في مكافحة الأمراض القلبية الوعائية بين مجموعة واسعة غير منتقاة من المرضى، وتوفر أدلة تأكيد مهمة من الممارسة السريرية الروتينية.



وقال "بيجورن باسترناك"، كبير الباحثين في القسم الطبي بمعهد كارولينسكا في السويد: "نعتقد أنه قد يكون من مصلحة منظمو العلاجات الدوائية ، والمبادىء التوجيهية السريرية ، والأطباء والمرضى معا إستخدام العقار للوقاية من أمراض القلب الوعائية والوفاة.



واستخدم الفريق البحثي - في الدراسة - العديد من السجلات على مستوى البلاد مع معلومات عن العقاقير التي تستلزم وصفات طبية وبيانات أخرى عن الأمراض بين أكثر 46 ألف مريض بدأوا العلاج بواسطة عقار الليراجلوتيد مع نفس العدد من المرضى الذين بدأوا العلاج مع دواء آخر لعلاج السكر يعتمد على مثبطات (DPP4) .



كانت النتيجة الرئيسية - في الدراسة - هي الأحداث الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية ، والمعروفة بإسم "إحتشاء عضلة القلب"، والسكتة الدماغية أو وموت القلب والأوعية الدموية.



وقال الباحثون إن معدل الأمراض القلبية الوعائية الرئيسية كان 14 شخصا لكل 1000 شخص سنويا بين المرضى الذين يستخدمون عقار الليراجلوتيد في مقابل 15.4 لكل 1000 شخص بين المرضى الذين يستخدمون عقاقير تعتمد على مثبطات (DPP4).