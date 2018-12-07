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أخبار العالم

الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل مجهز الأسلحة لخلايا داعش بالموصل

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:37 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على مجهز الأسلحة لخلايا تنظيم "داعش" بالجانب الأيسر لمدينة الموصل.
وذكرت المديرية - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" - "أن مفارز فوج المهمات الأول التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ألقت القبض على مجهز الأسلحة لخلايا تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الفيصلية بالجانب الأيسر من الموصل".
وأضاف البيان أن عملية الاعتقال تمت إثر معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركاته، مشيرا إلى أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.
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