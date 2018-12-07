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ديني

خطيب المسجد النبوي يكشف عن علامات سلامة القلب.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:53 م
المسجد النبوي
المسجد النبوي
أمل فوزي
قال الشيخ حسين آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن هناك علامات لسلامة القلب، مشيرًا إلى أنها بعد الإيمان والتقوى والتوحيد واليقين أن يكون القلب نقيًا من الغل والحسد والحقد على المسلمين.

وأوضح « آل الشيخ» خلال إلقائه لخطبة الجمعة بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن المسلم يعيش مع إخوانه بصفاء قلب وطيب نفس وحسن سريرة لا يحمل لهم ضغينة ولا كراهية ولا يضمر لهم حقدًا ولا غشًا ولا خداعًا ولا ومكرًا بل يعيش بنفس تفيض بالخيرات والإحسان والخلق الجميل والصفاء والنقاء.

وتابع: فهو في نفسه راحة والناس منه في سلامة، لا يعرف الناس منه بلاءً وشرًا ولا يقاسمون منه شقاء وعناء قال صلى الله عليه وسلم : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

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