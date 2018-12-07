أولى طلبات فييرا فور وصوله للمغرب

طالب البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في البطولة العربية، مشاهدة مباراة الرجاء والفتح الرباطي.



وتقام هذه المباراة فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة فى إطار منافسات الدوري المغربي.



جاء ذلك من أجل دراسة فريق الرجاء فى آخر مبارياته الرسمية قبل مواجهة الإسماعيلى مساء الثلاثاء المقبل فى كأس زايد للأندية الأبطال.