سلة الناشئين بالأهلي يفوز على الزمالك في دوري المرتبط

حقق فريق ١٦ سنة لكرة السلة للناشئين بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًا، على حساب نظيره فريق الزمالك في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري المرتبط للمحترفين.



وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر. وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب لاعبي الأهلي، وانتهت بفوزه بنتيجة ٦٦-٤٤.



وتقام مباراة العودة بين الفريقين، غدًا السبت، ويسعى خلالها الفريق إلى الاستمرار في تقديم العروض القوية من أجل المنافسة على لقب البطولة.