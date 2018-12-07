سمية الخشاب تنشر صورة رومانسية مع زوجها أحمد سعد

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة رومانسية لها، برفقة زوجها الفنان أحمد سعد، عبر "إنستجرام"، وعلقت عليها: "مساكم ورد وفل حبايبي".



وطرحت الفنانة سمية الخشاب مؤخرًا أغنية جديدة عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» بعنوان «قلبى يا ناس» وهى من كلمات هشام صادق وألحان سوكا، وتوزيع فيدو.



يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب هو مسلسل "الحلال" الذي قدمته رمضان الماضي، ورفضت فكرة المشاركة هذا العام في أي عمل فني نظرًا لعدم قناعتها بأي عمل عرض عليها، وشاركها بطولة "الحلال" كل من بيومي فؤاد، ويسرا اللوزي، دينا فؤاد.