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نائب: نسعى إلى التحول لتطبيق الزواج الإلكتروني خلال 5 سنوات.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:55 م
محمد فؤاد
محمد فؤاد
هاني حسين
قال محمد فؤاد،عضو مجلس النواب، إن مقترح المأذون بالتابلت أو الزواج الإلكتروني مماثل للمأذون الطبيعي، حيث ينظم عمله نفس قوانين العمل الطبيعية للمأذونين، وبنفس التراخيص، وتشرف عليه محكمة الأسرة.

وأضاف " فؤاد " في حواره ببرنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،: " نسعى إلى التحول لتطبيق الزواج الإلكتروني في غضون 5 سنوات، والغرض الأساسي من المقترح؛ الكشف عن المستقرات قبل الزواج، وتسجيل أسماء العريس والعروسة إلكترونيا؛ لمنع التلاعب، والحد من زواج القاصرات، ومنع التوثيق المتأخر لعقد القران بين الزوج والزوجة، لافتا إلى أنه سيتم اكتشاف صحة البيانات على الفور أثناء عقد القران".

وتابع:" نعمل على ميكنة عمل المأذون الحالي حيث يتم إدخال بيانات العريس والعروسة ويتم توثيق عقد الزواج بطريقة مميكنة"، مؤكدا أن مقترح الزواج الإلكتروني أو المأذون بالتابلت ليس بإلزام من الدولة، ولكن رابطة صندوق المأذونين اقترحت هذا الأمر".

واستطرد: "لدينا 4600 مأذون في مصر وإذا كانت الدولة قادرة على تطبيق نظام التعليم بالتابلت على طلاب الثانوية فلا يوجد ما يعوق تطبيق مقترح الزواج الإلكتروني".
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