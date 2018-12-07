الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزا صعبا على شقيقه سموحة بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة والشوطين الإضافيين بنتيجة التعادل السلبي ليصعد زعيم الثغر إلى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.



جاء فوز الاتحاد السكندري بعدما أضاع لاعبو سموحة ضربتي جزاء أمام تألق الهاني سليمان حارس مرمي سيد البلد الذي سجل جميع أهدافه.



وبهذا الفوز يصعد فريق الاتحاد السكندري لدور الـ 8 من المسابقة ويواجه الإسماعيلي.