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أخبار العالم

السفارة السعودية في فرنسا تحذر رعاياها

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:25 م
احتجاجات السترات
احتجاجات السترات الصفراء
أحمد محرم
أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن السفارة السعودية لدى فرنسا نصحت رعايا المملكة بتوخي الحذر والبقاء في مساكنهم غدًا السبت، مع تخطيط حركة السترات الصفراء لإطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات.

من جانب آخر، نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الحكومة الفرنسية تحذيرها من أن "عناصر راديكالية" تحاول استغلال احتجاجات "السترات الصفراء" لإسقاط النظام في البلاد، محذرة من أن الرد عليهم سيكون "مناسبا وحاسما".

وفي تعليقه على الفعالية الاحتجاجية المزمعة قرب قصر الإليزيه في باريس غدا، قال المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو في حديث لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "عناصر مسيّسة وراديكالية تحاول استغلال الحراك. هم يريدون الإطاحة بالسلطة".

وأعرب المتحدث عن قلقه إزاء احتمال "انتشار الأسلحة النارية" بين المتظاهرين، وقال: "قتل أربعة أشخاص وأصيب مئات آخرون خلال الفعاليات الاحتجاجية".

وتابع: "السترات الصفراء" الحقيقيون يجب ألا يكونوا دروعا بشرية. يوجد في صفوف المتظاهرين من يمنع الشرطة من شن حملات التوقيف".

كما نصح غريفو المواطنين بعدم المشاركة في احتجاجات السبت في باريس، محذرا من أن "أي اعتداءات خلال التظاهرات ستواجه برد مناسب وحاسم".

وأكد أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلقي كلمة في وقت قريب حول الوضع في البلاد على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وفي وقت سابق من اليوم صرح رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران بأن ماكرون سيلقي خطابا "مطلع الأسبوع المقبل" حول أزمة "السترات الصفراء" التي تشهدها فرنسا، موضحا أنه اختار هذا الموعد لتجنب "صب الزيت على النار" قبل تظاهرات السبت.

وبعد ثلاثة أسابيع من التعبئة الشعبية احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات، تستعد الحكومة للأسوأ وتخطط لنشر 89 ألف شرطي بينهم ثمانية آلاف في باريس وحدها لاحتواء مظاهر العنف المتوقعة.
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