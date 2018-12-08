محمد إمام يظهر مع السلطانة هيام في كواليس لص بغداد

نشر النجم محمد إمام، صورة تجمعه بالنجمة الشهيرة مريم أوزرلي وذلك على حسابه الرسمي على موقع " انستجرام".وظهر إمام برفقة النجمة الشهيرة في لكواليس فيلم لص بغداد خلال التصوير وعلق قائلًا:"سعيد بزيارة صديقتى النجمة الجميلة مريم أوزرلى ليا أثناء تصوير فيلم لص بغداد".جدير بالذكر أن النجمة مريم أوزرلي لعبت دور السلطانة هيام فى مسلسل حريم السلطان.فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.