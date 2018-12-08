أرسنال النني يستضيف هدرسفيلد تاون رمضان صبحي بالدوري الإنجليزي .. اليوم

يستضيف فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعبنا المصري الدولي محمد الننى، هدرسفيلد تاون المحترف ضمن صفوفه الجناح المصري رمضان صبحى فى الخامسة مساء بملعب "الإمارات"، فى إطار منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".



ويستهدف فريق المدفعجية الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم للمباراة الـ 21 على التوالى بجميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية، عقب التعادل الأخير أمام مانشيستر يونايتد بنتيجة 2-2 بالدوري.



ويحتل أرسنال المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 31 نقطة، بينما يحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ 17 برصيد 10 نقاط.



وتبدو الفرصة سانحة أمام أرسنال لحصد النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على ناديى تشيلسي وتوتنهام في المنافسة التي تجمع الفرق الثلاث على التواجد بالمربع الذهبي المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الأساسي الذي يسعى لتحقيقه أوناي إيمري المدير الفني للفريق اللندني.



ويفتقد أرسنال في مباراة اليوم لجهود روب هولدينج بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة مسعود أوزيل الذي يعاني من إصابة بالظهر.



جدير بالذكر أن أرسنال حصد 4 نقاط في آخر مباراتين ضد توتنهام ومانشستر يونايتد، علمًا بأن الفريق اللندنى لم يتذوق مرارة الهزيمة بمسابقة الدوري الانجليزي سوى "مرتين" ضد مانشستر سيتي وتشيلسي.